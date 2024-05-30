شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد: دواعى السفر مسلسل مهم بالنسبة لي ويهمنى دائما الفكرة الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم أمير عيد، فى لقاء خاص لـ"الخليج 365"، عن مسلسل "دواعى السفر ويعرض على منصة watch it، عن الرسائل المهمة التى يقدمها المسلسل.

وقال أمير:" شخصية على شاب بيمر بأزمة وجودية وأسئلة في حياته لا يوجد لها إجابات ويفقد الإيمان بالحياة وبيقابل ناس بيغيروا مسار أفكاره خالص وخططه في الحياة وده هدف المسلسل كيفية محاربة الوحدة ووجود أشخاص في حياتنا يساعدونا".

وتابع:" المسلسل مهم بالنسبة ليا لأنه بيهمنى فكرة العمل كله يبقى حلو وكل واحد بيقدم أحسن حاجة عنده وكل بطل له مساحته في العمل"، مضيفا" ألبوم كايروكى الجديد هينزل في شهر سبتمبر القادم".



مسلسل دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.