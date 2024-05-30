مؤسسة البحر الأحمر السينمائي وفن جميل تكشفان عن برنامج “أيام الفيلم الوثائقي” بجدّة

كشفت كلٌ من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي وفن جميل عن عودة برنامجها الصيفي التعاوني للأفلام الوثائقية الذي يجمع الأعمال الوثائقية الدولية والسعودية في “سينما حيّ”، أول مركز سينمائي وسمعي بصري مستقل في المملكة العربية السعودية في جدة. يقدم برنامج “أيام الفيلم الوثائقي” المقرر انطلاقه من السادس إلى التاسع من حزيران/يونيو ٢٠٢٤؛ ستة أفلام وثائقية بارزة من مختلف دول العالم، تتناول موضوعات متنوعة، السير الشخصية، الرياضة، البحث عن الهوية، اكتشاف أماكن الماضي، وغيرها، كما تستضيف هذه الشراكة جلسة حوارية مع المخرجة التونسية المرشحة للأوسكار كوثر بن هنية، وجلسات حوارية متنوعة مع عددٍ من المخرجين.

بجانب العروض الوثائقية، تقدم هذه الشراكة بين مؤسسة البحر الأحمر السينمائي وفن جميل، ورشة عمل ” Maflam” التي تتيح رؤى سينمائية مختلفة يقدمها خبراء الصناعة، يرافقها سلسلة عروض لأفلام سعودية قصيرة تعرض على إثر الورشة، وهي: فيلم “رسالة حب” فيلم “ذهب مدفون” فيلم “مذكرات الحمراء” فيلم “قطط تحلم في مكان غريب”.

تتضمن القائمة الرسمية ستة أفلام وثائقية حظي جزء منها بدعم صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وتسير هذه الوثائقيات برؤية إخراجية فريدة لتقدم سرديات قصصية حول العلاقات العائلية، شخصيات سياسية، الرياضة، والموسيقى. على رأس القائمة يأتي فيلم “إخفاء صدام حسين” مرافقًا الجمهور في رحلة زمنية للتاريخ المعاصر، حين كانت القوات الأمريكية في مهمة بحث مشددة عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. يسلط الفيلم الضوء على الحارس الشخصي للرئيس الأسبق “علاء النامق”، ودوره في إخفاء الرئيس لمدة تجاوزت الـ٢٣٥ يومًا. استغرق تصوير الفيلم قرابة العشر سنوات لظروف السرية المحيطة بالعمل. ستقام جلسة حوارية مع مخرج الفيلم “هلكوت مصطفى” بعد انتهاء العرض.

وفي ظل التحولات الثقافية التي تعيشها المملكة؛ يقدم الفيلم السعودي “أندرقراوند” قصصًا حقيقية عن المواهب الموسيقية السعودية، رحلتهم، والتحديات التي يواجهونها في صناعة الموسيقى، ويناقش الفيلم مستقبل صناعة الموسيقى في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعرض فيلم “معجزة جولسبونغ” قصة شقيقتين تشتريان شقة في بلدة جولسبونغ السويدية ويكتشفان أن البائعة تشبه شقيقتهما المتوفاة. يتحول الفيلم من قصة غامضة إلى دراما عائلية مليئة بالتحديات. يتناول فيلم “جمال العراق الخفي” قصة المصور الفوتوغرافي العراقي لطيف العاني الذي وثق تاريخ العراق الحديث من خلال عدسته، ويتتبع الفيلم رحلته في استعادة ذكرياته وصوره التي التقطها على مر السنين.

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وفي إطار السرد الشخصي، يتناول فيلم “كذب أبيض” في رحلة بحث شابة مغربية عن الحقيقة، تتشابك الوقائع مع مجموعة من الأكاذيب المتعلّقة بتاريخ عائلتها. تدمج أسماء الابنة وصانعة الأفلام تاريخها الخاص بتاريخ بلدها، متأملة في أحداث ثورة الخبز عام ١٩٨١

، فترسم خطوط تقاطع مع المغرب الحديث. كما يأخذ فيلم “أغاني الصوفيين” المشاهدين في رحلة موسيقية وفنية عبر تاريخ “القوالي”، وهو نوع من الموسيقى الصوفية التقليدية في شبه القارة الهندية، حيث يشارك في الفيلم مخرج وموسيقيون بارزون يقدمون رؤاهم حول هذا الفن العريق.