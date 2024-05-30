حقيبة يد فوز الفهد تلفت الأنظار.. وثمنها يقدر بآلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت، صورا للفاشينيستا الكويتية فوز الفهد ظهرت فيها وهي تحمل حقيبة كبية أثارت فيها الجدل.

وظهرت فوز الفهد في الصور وهي تحمل حقيبة يد باهظة الثمن، من علامة هيرميس موديل بيركين بلو دي بروسهي.

وتعتبر هذه الحقيبة نادرة، إذ كانت بإصدار محدود طرح في الأسواق بالعام 2019، وقد صدر منها حوالي 50 نسخة في كافة أنحاء العالم.

وجاءت الحقيبة مزينة بالرسومات، ومصنوعة من معدم البلاديوم، وحجمها كبير وواسع.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور فوز، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بالحقيبة التي وصفوها بـ "القطعة الفنية"، وأشاروا إلى أن سعرها كبيرا جدا نظرا إلى أنه لم يصدر منها سوى عدد قليل في العالم، ولفتوا إلى أن سعرها يبلغ حوالي الـ 50 الف دولار.



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