حسن حسني «قشاش» أدوار .. سر معاناته في الطفولة

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير الراحل حسن حسني، والذي استطاع على مدار مسيرته الفنية أن يقدم أدوارًا متنوعة مزجت بين الكوميدي والتراجيدي، وهو أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق، وأعماله ستظل محفورة في وجدان جمهوره الذي لاحظ بعد وفاته أنه لا يوجد ممثل يستطيع أن يملأ الحضور الفني وروحه المرحة مهما طال الزمن.

وفي ذكرى وفاة «القشاش» كما أًطلق عليه، تستعرض «الخليج 365» أبرز المعلومات عن الراحل العظيم حسن حسني :

حسن حسني، ممثل مصري، من مواليد حي القلعة عام 1936، أطلق عليه لقب «القشاش»، وعاش طفوله صعبة بعد وفة والدته في سن صغير، وهو الحدث الذي أسبغ عليهِ حالة من الحزن والآسى .

حسن حسني

قدم مسيرة فنية مليئة بالنجاحات، تتضمن 515 عملاً ما بين مسرح وتلفزيون وسينما مما جعله أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصرية، جاءت بدايته في المسرح بالستينات، إذ كان عضواً في فرقة المسرح العسكري التابعة للجيش، حتى صدر قرار بحل المسرح العسكري عقب هزيمة الخامس من يونيو، بعدها تنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث، ثم انضم لفرقة جلال الشرقاوي وعمل فيها ما يقرب من 10 سنوات.

أما بالنسبة لبداية شهرته، فكانت من خلال مسلسل «أبنائي الأعزاء.. شكرا» 1979، بطولة عبد المنعم مدبولي، وبعدها شارك في العديد من الأعمال الدرامية في استوديوهات دبي وعجمان التي عُرضت في دول الخليج العربي.

حسن حسني

حسن حسني

بدأ حسن حسني في المشاركة بأعمال سينمائية في «فيلم الكرنك» الذي قدمه نور الشريف وسعاد حسني وإخراج علي بدرخان عام 1975، ثم لفت الأنظار ر كممثل قادر على أداء أدوار الشر في فيلم سواق الأتوبيس الذي أخرجه عاطف الطيب في عام 1982، بعدها استعان به الطيب في عدد من أفلامه منها :«البريء، البدروم، الهروب»، ومع المخرج محمد خان في فيلم «زوجة رجل مهم» عام 1988.

وفي منتصف الثمانينات، قدم حسني مسرحية «اعقل يا مجنون» مع الفنان الكوميدي محمد نجم، بينما شارك مع سهير البابلي والفنان حسن عابدين في مسرحية «ع الرصيف».

حسن حسني

وشهدت فترة التسعينيات انتشارًا واسعًا لنجومية حسن حسني، في عالم السينما، إذ جدد تعاونه مع المخرج عاطف الطيب في فيلم «دماء على الأسفلت» من تأليف أسامة أنور عكاشة، وبطولة نور الشريف، وجسد خلالها شخصية سكرتير بمحكمة شريف السمعة يُتهم زورًا بتقاضي رشوة، ما جعله يحدص عدة جوائز عن دوره، ومنها جائزة أحسن ممثل من المهرجان القومي للسينما المصرية عام 1993، متفوقًا على عدة أسماء بارزة منها نور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز، كما نال أيضًا جائزة أحسن ممثل من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن دوره في فيلم «فارس المدينة» 1993 للمخرج محمد خان وبعدها ثم قدم شخصية «ركبة» القرداتي الصعبة والمركبة في فيلم «سارق الفرح»، ونال على هذا الدور 5 جوائز منها جائزة من إيطاليا.

حسن حسني

قدّم عام 1994 مسرحية «حزمني يا»، والتي يعشقها جميع الأجيال القديمة والحديثة، والتي ابتكر فيها دور «القرين» وقدمها الشاب محمد هنيدي وقتها، ما جعله يحقق نجاحًا كبيرًا له، بينما قدم عام 1999 مسرحية عفروتو مع هنيدي.

اتجه حسن حسني، مع بداية الألفية الثالثة للأدوار الكوميدية ولا سيما مع الوجوه الشابة حتى أن بات تميمة الحظ للنجوم الشباب، مثلما حدث عام 2002 مع محمد سعد في فيلمه «اللمبي» الذي حقق وقتها إيرادات تعد الأعلى حينذاك في تاريخ السينما المصرية، إذ يعد محمد "سعد" أكثر الممثلين الشباب الذي شاركهم "حسني" أعمالهم التي بلغ عددها 12، يليه هاني رمزي برصيد 9 أعمال، منها: « محامي خلع، غبي منه فيه، وآخرها قسطي بيوجعني ".

حسن حسني

شارك حسن حسني في ما يقرب من 500 عمل بين مسرح وتلفزيون وسينما، كان آخرها هو مسلسل «سلطانة المعز» الذي عُرض في رمضان 2020، والذي تسبب له في توجيه عدد من الجمهور عدة انتقادات لقبوله دور ضعيف المستوى، وكان رد الراحل أن أحيانًا الظروف الحياتية دفعته لقبول أدوار لا يحبها.

حسن حسني

حسن حسني

وفاته

تُوفي الفنان حسن حُسني فجر يوم السبت 30 مايو 2020م الموافق 7 شوال 1441 هـ إثر أزمة قلبية مُفاجئة، وذلك داخل مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.