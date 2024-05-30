مروان موسى يدعم القضية الفلسطينية في أولى حفلاته بهولندا بهذه الطريقة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - أشعل مغني الراب الشهير مروان موسى، حفله الذي أقيم أمس في مدينة أوتريخت بهولندا، وشهد حضورًا جماهيريًا ضخما، وتغنى خلاله بمجموعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور .

حقق حفل مروان موسى، نجاحًا ضخمًا، إذ تفاعل الحضور مع أغانيه، وأثناء غنائه قام بارتداء الكوفية الفلسطينية تضامنًا مع أهالي غزة ودعمًا للقضية، ما جعل هتافات الجمهور تملأ الأرجاء .

مروان موسى

مروان موسى

وقال مروان موسى على المسرح خلال الحفلة، إن الجيل الجديد من المستحيل أن ينسى القضية الفلسطينية أو يتجاهلها، مؤكدا على دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ورفضه لما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة.

وتعد هذه الحفلة هي الأولى للرابر الشهير مروان موسى، بعد غياب أكثر من عام عن إحياء الحفلات، وحضر الحفل جمهور عربي مقيم في هولندا، بالإضافة لجمهور كبير من جنسيات مختلفة.

تفاصيل الحفل القادم لـ مروان موسى

ويعاود مروان موسى نشاطه الفني، ويستأنف حفلاته خلال الفترة المقبلة، بداية من اليوم بحفل ضخم في زد بارك، خاصة بعدما وصلت الموسيقى التي يقدمها الرابر إلى العالمية، واكتسبت جمهور عريض في كافة أرجاء ودول العالم، خاصة من جيل الشباب و مختلف الأعمار الذين عشقوا هذه الأغاني.

مروان موسى

مروان موسى

مروان موسى

مروان موسى

مروان موسى