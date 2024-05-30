إلهام شاهين تنتقد بجرأة من يبحث عن القشور وأمور “خائبة”، اقرأ مَن قصدت؟

أكدّت الممثلة المصرية إلهام شاهين على أهمية مشروع “رقمنة” أرشيف الفنانين بالذكاء الاصطناعي وذلك في إطار مشاركتها في مؤتمر خاص بإحدى الشركات الخاصة بتوثيق أعمال الفنانين المصريين عن طريق الذكاء الإصطناعي .

في هذا السياق، نشرت “شاهين” عبر صفحتها على “إنستغرام” عدداً من الصور والفيديوهات من أجواء مشاركتها في المؤتمر الذي شارك في حضوره أيضًا الممثل محمود حميدة والممثلة المصرية بشرى وعدد من الفنانين المصريين، وعلّقت: “لقطات من المؤتمر الخاص لتوثيق تاريخ كل فنان .. من عدد أفلام ومسلسلات ومسرحيات وجوائز وتكريمات ولجان تحكيم .. والكتب التى كُتبت عنه في تكريماته.. وما كتبه عنه النّقاد من نقد بناء .. وتصحيح كل المعلومات عن مسيرته و تاريخه الفني، فكرة رائعة تتماشى مع تطور العصر، الرقمنة والذكاء الإصطناعي هو المستقبل”.

كما اكدّت شاهين في منشور آخر أن الفنان سفير لبلده وأن لديها مواقف كثيرة تتحدّث عنها فى هذا الموضوع، ليس لتتفاخر بنفسها بشكل شخصي، ولكن لتتفاخر بالفن المصري وقيمته تأثيره.

وأضافت قائلة: “مصر تاريخها عظيم بثقافتها وفنانيها وأدبائها .. تاريخها حافل بالأسماء المشرّفة في كل أنواع الفنون .. في التمثيل والكتابة والإخراج والموسيقى والغناء والفن التشكيلي، وإن شاء الله سيتم أرشفة ورقمنة تاريخ الفنانين من خلال المشروع الرائع .. لإظهار الجانب الإيجابى المشرق للفن المصري .. وأنا أول المشاركين والداعمين لهذه الفكرة الرائعة”.

وفي كلمتها خلال الحفل أكدت “شاهين” ان الفنانين المصريين يتعرضون للهجوم منذ العام ٢٠١١ بسبب تركيز الإعلام على “التوافه” مثل فساتين “الجونة” والخلافات التافهة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت: “ان مشروع ارشفة تاريخ الفنان الكترونياً سيساهم في التركيز على التاريخ الحقيقي المحترم للفن، وسيتم تعريف الجمهور على إنجازات الأفلام المصرية التي تشارك في المهرجانات الكبيرة وتحصل على الجوائز القيّمة”.

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وتابعت “شاهين” متسائلةً:” فيلم “واحد صفر” حصد خمسين جائزة، وهذا الأمر لا يحصل في أي مكان في العالم، هل يعرف أحد ذلك؟. وأشارت ان بعض الصحافيين يبحثون عن القشور وأمور “خائبة”، ولا يسلطون الضوء على الأمور الهامة”.

على صعيد الأعمال السينمائية تنتظر إلهام شاهين موعد طرح فيلمها الجديد “الحب كله” من تأليف سيد فؤاد و إخراج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور.