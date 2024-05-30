النجمة البريطانية جودي دينش تعتزل التمثيل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الممثلة البريطانية جودي دينش التي تبلغ من العمر 89 عامًا، عن اعتزالها التمثيل بعد قرابة 60 عامًا من المشاركة بالعديد من الأعمال سواء السينمائية أو التليفزيونية وحتى المسرحية حققت خلالها العديد من النجاحات وحفرت اسمها من ذهب في تاريخ السينما العالمية.

وبسؤال "دينش" من قبل أحد الصحفيين خلال تواجدها بأحد المعارض الخاصة بالزهور في تشيلسي، عن ما إذا كانت تشارك بأي مشاريع فنية خلال الفترة المقبلة، وفاجئت "دينش" الجميع بردها حيث أكدت عدم مشاركتها بأي أعمال نظرًا لمعاناتها من مرض "الضمور البقعي" في عينها وهو ما يسبب فقدانا للرؤية مع مرور الوقت حيث أعلنت "دينش" إصابتها بالمرض لأول مرة عام 2012.

وكانت آخر مشاركات النجمة العالمية جودي دينش بفيلم الكوميديا "Spirited" عام 2022 وشاركها البطولة كلا من النجم الكندي ريان رينولدز، والممثل الأمريكي ويل فيريل.

وتعد النجمة العالمية جودي دينش هي أحد أشهر نجمات السينما وكان أبرز أدوارها شخصية "إم" رئيس جهاز الخدمة السرية ابريطانية، التي جسدتها ضمن أحداث سلسلة أفلام الأكشن والجاسوسية "James Bond" وقدمت الشخصية خلال سنوات وأصبح الدور من أهم الأدوار في تاريخها.

ورشحت "جودي دينش" وفازت " طوال مسيرتها بالعديد من الجوائز كان أبرزها فوزها بجائزة الأوسكار "أفضل ممثلة في دور مساعد" عن فيلم الرومانسية "Shakespeare in Love" عام 1999، كما فازت بجائزة بافتا البريطانية "أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن فيلم "Iris" عام 2002.

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