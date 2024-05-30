إنجي شرف تبكي بسبب والدها: "كان بخيل وعمره ما وقف جنبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حلت الفنانة إنجي شرف ضيفة ببرنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتطرقت "إنجي" للعديد من الموضوعات منها ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وعن علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، كما كشفت عن أسرار وتفاصيل تخص حياتها الشخصية لأول مرة.

وعن علاقتها بوالديها، قالت: "أمي شخصيتها قوية جدًا وكيان العيلة كله، وهي اللي مأثرة فيا في كل حاجة، لكن أبويا لأ مش مأثر فيا خالص ومش فاكرة له حاجة لذيذة يعني الله يرحمه طبعًا ويسامحه".

وأضافت: "معنديش أي مشاكل معاه، والحمد لله أن معنديش عقدة منه، عمره ما وقف جنبي في حاجة، وهو كان بخيل جدًا زي مسلسل البخيل وأنا، وكان شايف أن كل حاجة ليه رفاهية، ليه تروحي الجامعة بعربية فيها تكييف مثلا".

وشاركت إنجي شرف بعدد من الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها خلال الفترة الماضية أبرزها مسلسل "حارة اليهود" عام 2015، ومسلسل "سلسال الدم ج3" عام 2016، مرورًا بمسلسل "أبواب الشك" عام 2018، ومؤخرًا بمسلسل "في كل أسبوع حكاية" عام 2023.