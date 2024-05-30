المعهد الثقافي الإيطالي يفتتح فعاليات مهرجانه وسط حضور جماهيري كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح المعهد الثقافي الإيطالي الدورة الجديدة لمهرجان Cinema In Citta، وهو مهرجان مخصص للأفلام الإيطالية الجديدة والكلاسيكية، وسط حضور كبير من محبي الافلام الإيطالية وبحضور السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني والناقد السينمائي اوسكار لاروسي ومدير المعهد الثقافي الإيطالي الدكتور ديفيد سكالماني.

وقال ديفيد في كلمته خلال فعاليات الافتتاح: الليلة نفتتح الدورة الجديدة من مهرجان المعهد الثقافي الإيطالي لافتتاح نسخته الأولى من فعالية السينما الإيطالية في القاهرة، عشرة أيام من عروض السينما الإيطالية "Cinma in Città ، والتي تستمر في الفترة من 28 مايو إلى 9 يونيو.

وأضاف: سيتم عرض أفلام حديثة أخرى هنا في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى معرض مخصص لأحد أكثر ممثلينا المحبوبين، مارسيلو ماستروياني، الذي ولد قبل قرن من الزمان. ومن المقرر أن يتم عرض أفلام ماستروياني في المعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك.

وقال: لقد تجاوزت السينما الإيطالية الحدود، وتحدت التقاليد، واستحوذت على خيال الملايين. منذ أيامهم الأولى، لم يكن صانعو الأفلام الإيطاليون يخافون من تجربة موضوعات وأنواع مختلفة. العامل الرئيسي – العامل المميز – كان ولا يزال هو الحرية الفنية التي سمحت لهم بالتعبير عن وجهة نظرهم الفريدة حول المجتمع والسياسة والثقافة.

يذكر أن المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة أعلن في وقت سابق أن عروض الأفلام ستكون مجانية، ووعد القائمون على الفعالية بتجربة سينمائية لا تُنسى، توفر نافذة على قلب وروح الثقافة الإيطالية.