الأمريكي "ماكليمور" يحيي حفلًا غنائيًا في باريس مرتديا علم فلسطين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أحيا المغني الأمريكي ماكليمور، حفلًا غنائيًا في "باريس" ضمن جولته الغنائية بعدد من الدول الأوروبية وسط حضور جماهيري ضخم.

ونشر "ماكليمور" صورا من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر وهو يرتدي وسام للعلم الفلسطيني على صدره وسط حضور عدد كبير من محبيه وجماهيره الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية الذين ظهروا وهم يحملون الأعلام الفلسطينية.

وعلق "ماكليمور": "لحظات من باريس، أنه من الجميل أن أشهد جميع الأشخاص الذين كانوا في الخدمة من أجل الحصول على تذاكر العرض، أن تمشي على خشبة المسرح وترى كل الأعلام واللافتات الفلسطينية، المدينة التي ستبقى في قلبي إلى الأبد".

وأحيا "ماكليمور" مؤخرًا حفلًا غنائيًا في أستراليا بمدينة "بيرث"، وظهر خلالها مرتديًا "الكوفية الفلسطينية" والتقط عددا من الصور التذكارية مع جمهوره ومحبيه الذين ظهروا وهم يحملون العلم الفلسطيني، وعلق: "لقد انتهينا من جولتنا في أستراليا بليلتين في برث، ومن الصعب أن نقول وداعًا، لا أعتقد أن أي شخص في فريقنا كان مستعدًا للمغادرة، بما في ذلك أنا، أحبك كثيرًا يا أستراليا، وبالفعل نخطط لجولتنا المقبلة".

وكشف "ماكليمور" عن أغنيته الجديدة بعنوان "Hind’s Hall" التي هاجم خلالها السياسات الأمريكية في التعامل مع التظاهرات الطلابية في الجامعات وقمعهم بسبب مطالبتهم بوقف المجازر ضد شعب غزة من قبل الكيان الصهيوني، كما أكد "ماكليمور" أن الأغنية تعود أرباحها لوكالة أونروا".

وشارك "ماكليمور" في شهر نوفمبر الماضي بأحد التجمعات المؤيدة للقضية الفلسطينية في العاصمة واشنطن، وقال: "طلبوا مني التزام الصمت، وطلبوا مني إجراء بحثي، لأن الأمر معقد جدًا بحيث لا أستطيع أن أقول شيئًا أليس كذلك؟، أن ألتزم الصمت في هذه اللحظة، في الأسابيع الماضية قمت ببعض الأبحاث، لا أعرف ما يكفي لكني أعرف بأن هذه إبادة جماعية، نحن صامتون نحن متواطئون وطبعًا نحن بحاجة إلى أن نكون صوت من لا صوت لهم، وهذا النظام العنصري الذي نراه أمامنا مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وها نحن هنا، حرة حرة فلسطين حرة".

ماكليمور هو مغني راب وهيب هوب أمريكي من أصول إيرلندية ولد في 19 يونيو 1983 بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، بدأ مشواره الغنائي عام 2000 وصدر له العديد من الأغاني على طريقة الكليبات وحققت له شهرة واسعة حول العالم كان أشهرها أغنية "Thrift Shop" و"Can't Hold Us".

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