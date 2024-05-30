حياتي الشخصية خط أحمر.. أول تعليق من دانا حلبي على أنباء زواجها من محمد رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ردت الفنانة دانا حلبي، على ما أثير مؤخرًا حول ارتباطها بالنجم محمد رجب، خاصة بعد الأخبار التي انتشرت عن زواجهما خلال الفترة الماضية.

ورفضت "دانا"، في لقائها ببرنامج "قعدة ستات"، على قناة "ألفا اليوم"، اليوم الخميس، التعليق على الأمر ، مضيفة: "معنديش تعليق، بغض النظر إشاعة ولا مش إشاعة، أنا لا أكدها ولا هنفيها".

وأضافت: "حياتي الشخصية خط أحمر أنا الموضوع ده مش عايزة أتكلم فيه".

وأكملت: "محمد رجب أنا بحبه أوي واشتغلت معاه في آخر أعمالي، أي حد نجم بيبقى مسلط عليه الضوء وبيطلع عليه كلام واشاعات كتير، وأنا طول عمري من زمان لما بيطلع عليا إشاعات برفض التعليق عليها".

وجمع مسلسل الونش بين الفنانة اللبنانية دانا حلبي والفنان محمد رجب، وشارك في بطولته كلا من محمود عبد الغني ومنة فضالي وميمي جمال وميريهان حسين وإيهاب فهمي.

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