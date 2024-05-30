درة تبهر متابعيها بـ سيلفي أمام المرآة والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها، عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت درة، صورا جديدة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تلتقط "سيلفي" أمام المرآة، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت فيها بنطال باللون الأسود وجاكت طويل بنفس اللون.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "الأصيلة والغالية وحبيبة أهل غزة"، "الجمال التونسي"، "جمال ما فيه منه اثنين والله ربنا يحميكي من الحسد"، "شيك كالعادة"، "اشتقتلك يا جمال الكون".

يذكر أن، درة شاركت في موسم دراما رمضان 2023، بـ مسلسل "الأجهر"، وغابت عن التواجد بموسم رمضان 2024.

"الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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