شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فاصل من اللحظات اللذيذة بمهرجان روتردام للفيلم العربي بحضور هشام ماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان روتردام للفيلم العربي فعاليات دورته الـ 24، بعرض الفيلم المصري "فاصل من اللحظات اللذيذة" إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذى يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذي تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.

وكشفت إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي عن برنامجه السينمائي لدورته الـ24، التي ستقام في الفترة من اليوم الخميس وحتى 2 يونيو المقبل، ويعرض المهرجان في دورة هذا العام 33 فيلمًا ضمن مختلف برامج المهرجان، حيث تتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من الفنانة المصرية بشرى، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندي المغربي المحجوب بنموسى، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من المنتج المصري معتز عبدالوهاب والإعلامي العراقي د. ضياء صبحي والمخرجة الهولندية هستر افرمارس.