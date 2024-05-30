شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم يكشف لليوم السابع تفاصيل سرقة شقته بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان تامر عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إنه تم سرقة شقته في الدقى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من المباحث ولديهم اهتمام لحظة بلحظة بهذا الأمر، وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وتابع تامر عبد المنعم: "الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس، مشيرًا إلى إن المسروقات عبارة عن مشغولات ذهبية وساعات".

وشارك الفنان تامر عبد المنعم في موسم رمضان الماضي بمسلسل محارب وهو م بطولة من الفنانين منهم حسن الرداد أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.