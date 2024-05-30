شكرا لقرائتكم خبر عن سبب وحدة أمير عيد فى مسلسل دواعى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت سلمى ابنه القبطان إبراهيم " كامل الباشا" مع على " أمير عيد" خلال أحداث الحلقة الخامسة، من مسلسل دواعى السفر بعنوان " موعد على العشاء"- والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية عن الوحدة وأنهم شبه بعض في الكثير من الأشياء.

وقال على لها في الهاتف:" متضايق كلمة واضحة أنا مضايق أنا زعلان، لكن أنا مش حاسس بحاجة مش قادر أزعل أو افرح مش قادر أحدد أنا حاسس بأيه الحاجة الوحيدة اللى متأكد منها دلوقتى عاوز امشى وأبعد اسافر أهرب المهم مفتكرش حاجة"، لترد عليه سلمى:"محتاج تفتكر كنت عايش مبسوط في وقت في حياتك لما كان في ناس حواليك بتحبهم وبيحبوك وإحنا شبه بعض وبعيد عن بعض وحاسين بنفس الوحدة".

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.



