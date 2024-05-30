مقتنيات الراحل سمير صبري تُباع على الأرصفة والشوارع 

تزامنًا مع الذكرى الثانية لرحيله عاد الجدل حول حماية مقتنيات الممثل المصري الراحل، سمير صبري، الى الواجهة من جديد، بعد ان طالبت ابنة خالته، من وزيرة الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، الإستفادة من مقتنيات وحلقات الممثل الراحل والتي كان يحتفظ بها في مكتبه الخاص في الإسكندرية.

كما طالبت ليلى أنسي (ابنة خالة) سمير صبري، في مداخلة هاتفية لبرنامج “السفيرة عزيزة”، وزارة الثقافة المصرية ان تفتح مكتب الممثل الراحل وتحصل على المقتنيات والحلقات ليتم توثيقها.

في السياق نفسه، صرّح أحد الأصدقاء المقربين للممثل الراحل أن اولاد عمه فرّطوا في مقتنياته وتمّ بيعها على الأرصفة وفي الشوارع خاصة انهم كانوا على خلاف كبير معه قبل وفاته. وكانوا ينتظرون لحظة موته للإستيلاء على شقته وممتلكاته الخاصة ولم يحترموا تاريخه الفني بل إستغلوا إعلان الوراثة ليذهبوا الى شقته ويرمون أغراضه الشخصية ومقتنياته الفنية. بحسب “القاهرة٢٤”.

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نذكر ان قضية مقتنيات سمير صبري تعود الى العام ٢٠٢٢ بعد وفاته بعدة أشهر، حيث نشأت معركة قضائية حادة بين أقاربه من والدته ووالده، الى ان صدر قراراً من المحكمة أكّد ان أبناء عمومه هم ورثته بحسب الشرع والقانون.