شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى وعقبالك يا قلبي.. أفلام مصرية تتنافس بمهرجان روتردام للفيلم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس بمسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا 12 فيلماً، منهم 3 أفلام مصرية هي: "فيلم "عيسى"، إخراج مراد مصطفى، وإنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وقطر، ومن مصر يعرض فيلمي "ستين جنيه" إخراج عمرو سلامة، "عقبالك يا قلبي" إخراج شيرين دياب من مصر.

فيما يشارك من المغرب فيلمي "قنينات" إخراج ياسين الإدريسي، و"مول التليفون" إخراج حمزة عاطفي، كما يشارك كذلك فيلم "بتتذكري" إخراج داليا نملش وإنتاج مشترك بين فرنسا ومصر ولبنان".



كما تشارك سوريا في المسابقة بفيلمي "رافقتكم السلامة" إخراج إبراهيم ملحم، و"سينما الدنيا" إخراج عمرو علي، كما يعرض من الأردن فيلمي "الحرش" إخراج فراس الطيبة و"ترويدة" إخراج موني أبو سمرا، ومن السعودية يعرض فيلمي "لسنا أصدقاء" إخراج فهد حدادي، و"ترياق" إخراج حسن سعيد.

ووقع اختيار إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي على الفنان أحمد حلمى من أجل تكريمه في حفل افتتاح دورته الرابعة والعشرون هذا العام في هولندا،وتألق "حلمي" منذ ظهوره الأول في السينما بفيلم "عبود على الحدود" للمخرج شريف عرفة عام 1999، ثم تقاسم البطولة مع عدد من نجوم السينما المصرية المميزين في عدة أفلام منها فيلم "سهر الليالي"، ثم بدأ في تقديم دور البطولة بعدد من الأفلام المميزة ومنها: "ميدو مشاكل، صايع بحر، زكي شان، ظرف طارق، جعلتني مجرما، مطب صناعي، كده رضا، آسف على الإزعاج، لف ودوران، صنع في مصر، بلبل حيران، علي جثتي، خيال مآتة، واحد تاني".



وحصد الفنان أحمد حلمي العديد من الجوائز حيث حصل على جائزه المهرجان القومى للسينما عن فيلم "آسف على الإزعاج"، وجائزة من مهرجان دمشق السينمائى عن فيلم "سهر الليالى"، كما حصد جوائز استفتاء الجمهور أعوام 2007 و2008 و2009 المقامة من شبكة قنوات Art عن أفلام "مطب صناعى" و"كده رضا"، و"آسف على الإزعاج".

كما حصل على جوائز استفتاء الجمهور من إذاعة نجوم إف إم عامي 2007 و2008 عن فيلمي "كده رضا"، و"آسف على الإزعاج" وكذلك جوائز استفتاء الجمهور من مجلة ديرجيست أعوام 2007 و2008 و2009 عن أفلام "مطب صناعى" و"كده رضا"، و"آسف على الإزعاج"، كما تم تكريمه من مهرجان المسرح العربي.

كما يكرم مهرجان روتردام للفيلم العربي في حفل افتتاحه الفنان السوري الكبير دريد لحام، تقديرًا لمساهمته الفنية الكبيرة في عالم السينما العربية فدريد لحام، الذي يُعتبر أيقونة في الكوميديا العربية، قدم خلال مسيرته أعمالًا تناولت بعمق قضايا اجتماعية وسياسية معقدة من خلال عدسة فنية جريئة ومبتكرة.

ودريد لحام قام بكتابة وتمثيل العديد من الأعمال التي تتسم بالنقد الاجتماعي والسياسي على مدار مسيرته، شارك فيما يقرب من 40 فيلمًا وعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية، التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، فأعماله لا تعكس فقط مواهبه الفنية الاستثنائية ولكن أيضًا قدرته على توظيف الفن كأداة للتغيير الاجتماعي والتعبير عن القضايا الجدلية.