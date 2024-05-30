نجوم "نعمة الأفوكاتو" بندوة لصالح مستشفى السرطان بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - يقوم نادي روتارى الإسكندرية آجورا بتنظيم ندوة فنية و تكريم نجوم مسلسل (نعمة_الأڤوكاتو) فى حضور كل من الفنانين مي عمر واحمد زاهر وعماد زيادة والمخرج محمد سامي والمنتجة مها سليم) وذلك تحت رعاية أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية 2451 (روتاري مصر)

ومن جانبه قال المهندس سامح حميدو مؤسس نادى روتارى أجورا ان ندوة مسلسل “ نعمة الافوكاتو” مخصص دخلها لمستشفى سرطان الاطفال بالاسكندرية وهذا هو البعد الانسانى والمسئولية الاجتماعية التى نسعى اليها داخل نادى روتارى أجورا مشير الى أن صناع العمل الفنى أبدوا موافقتهم جميعا فور علمهم بأن الدخل سيكون للمرضى من الاطفال

وتابع بأن الندوة الفنية يعقبها وصلة غنائية من الطرب الشرقي الاصيل و فقرات استعراضية لبنات و اولاد من ذوي الاحتياجات الخاصه و الدمج المجتمعى فى أمسية فنية يوم الأثنين المقبل الموافق 10 يونيو الجارى الساعة 8 مساءًا بإحدى القاعات بالاسكندرية

يذكر أن مسلسل نعمة الافوكاتو عرض رمضان الماضى وحظى بنسبة مشاهدة عالية فى السباق الرمضاني الذى نجح فيه المخرج محمد سامى ان يفرض اسمه فى مقدمه الرابحين برمضان حيث حظى بنفس الامر رمضان قبل الماضى بمسلسل “ جعفر العمدة ” للفنان محمد رمضان

فى الوقت نفسه يستعد المخرج محمد سامى للمشاركة فى سباق رمضان المقبل مع الفنانة مى عمر أيضا بمسلسل يقدمها خلاله بشكل مختلف ويضم معظم فريق عمل مسلسل “ نعمة الافوكاتو” وفى مقدمتهم الفنانين أحمد زاهر الذى برع فى تقديم الشخصية الشريرة وكذلك الفنان عماد زيادة الذى نجح فى دور ياسين الألفى رجل الاعمال الشاب الذى حقق ترند على وسائل التواصل الاجتماعى بأن يكون فتى أحلام كثير من الفتيات ليس لثرائه الذى ظهر فى السيارات التى يمتلكها فحسب ولكن فى طريقة المعاملة التى حظيت بها نعمة الافوكاتو طوال احداث المسلسل .

وتستعد عروس البحر واندية الروتارى للحاق بحفل النجوم حيث يرفع شعار “ كامل العدد”

وقد سبق لروتارى اجورا ان استضاف الفنانة روجينا وابطال فريق عمل “ ستهم ” والفنان أشرف ذكى نقيب الممثلين والفنان محمد عبد الحافظ وايضا الفنانة ريهام حجاج وابطال مسلسل “ يو تيرن”