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التنورة تستقبل الحاضرين.. بدء فعاليات حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بالسامر

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب التى يشهد مسرح السامر بالعجوزة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج "حفلات الخميس الأخير من كل شهر" التي تقدمها الهيئة مجانا نهاية كل شهر، وتقدم خلالها أعمال رموز وأعلام الفن والطرب.

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واستقبلت فرقة التنورة التراثية التابعة لقصور الثقافة الحاضرين على انغام الدى جى للاغانى الوطنية.

 

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جاء ذلك فى حضور عمرو البسيونى رئيس الهيئة  الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

 

 

الفرقة المصرية للموسيقى

 

يحيى الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، وتقدم عددًا من أشهر الأغاني والمقطوعات الموسيقية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ويحيي الجزء الثاني من الحفل المطرب الفنان طارق فؤاد، ويقام الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

وكانت هيئة قصور الثقافة قد أطلقت مشروعا فنيا جديدا تقدم خلاله احتفاليات فنية مجانية نهاية كل شهر، وخصصت أول احتفالية لأغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في فبراير الماضي، وأحيا الحفل المطرب أحمد إبراهيم، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء، كما شهد الشهر الماضي احتفالية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وأحيته الفرقة المصرية بمشاركة الموسيقار مجدي الحسيني، بجانب عروض واستعراضات فنية لفرقتي الحرية وبورسعيد للفنون الشعبية وتلقى الحفلات صدى واسعا وإقبالا كبيرا، ضمن المشروع الذي يهدف إلى تطوير وإثراء المحتوى الفني المقدم للجمهور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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