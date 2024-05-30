تشاجر مع زينة وهاجم مطربي المهرجانات.. 10 معلومات عن تامر عبد المنعم بعد سرقة شقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعرض الفنان تامر عبد المنعم لحادث سرقة على يد خادمته بمنطقة الدقي وسط الجيزةن وحرر محضرًا بقسم الشرطة باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وسماعة وهاتف محمول، واتهم خادمته لاسيما اختفائها في توقيت متزامن لاكتشاف السرقة.

حياة تامر عبدالمنعم مليئة بالتصريحات المثيرة للجدل، التي هاجم فيها العديد من نجوم الفن والنقاد والسياسيين ومطربي المهرجانات، كان أبرزهم تامر حسني وحمو بيكا.

وقال تامر عبدالمنعم، إن حملة تنمر أجبرته على اعتزال التمثيل، وتسببت في إصابته باكتئاب، بعد الاستهزاء به وبـ شقيقه المتوفي.



وتشاجر تامر عبدالمنعم مع الفنانة زينة عام 1999 ورفض مشاركتها في فيلم "مذكرات مراهقة" الذي خاضت بطولته الفنانة هند صبري.

كما أكد أن عادل إمام لن يعتزل الفن إلى أن يتوفاه الله، خاصة بعد الشائعات الأخيرة بشأن حالته الصحية وإعلان اعتزاله العمل الفني.

وشن "عبد المنعم" هجوما حادا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعدما أخطأ في نطق اسم كوكب الشرق أم كلثوم ونطقه "أم كلثون"، وقال له وقتها "شوف حد يقرالك"، ورد عليه "بيكا": "شوف حد ينضف قلبك".

ونستعرض لكم 10 معلومات عن تامر عبدالمنعم في السطور التالية:

- ولد في الثاني عشر من يوليو لعام 1973، وتخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو.

- شارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، حيث عمل في المسرح مع الفنان عادل إمام في مسرحيتي "بودي جارد" و"الزعيم".

- شارك أيضا الفنان الكوميدي محمد نجم في مسرحية "كحيون ربح المليون".

- تامر عبدالمنعم قدم أدوار ثانوية مع الفنان أحمد زكي في "اضحك الصورة تطلع حلوة" و"معالي الوزير".

- قدم بطولته المطلقة الأولى في فيلم "المشخصاتي" عام 2002.

- تولى منصب رئيس قصر ثقافة السينما 2006 في جاردن سيتي.

- أسس وترأس تحرير مجلة "أبيض واسود" عام 2008 وهي مجلة سينمائية تصدر عن وزارة الثقافة المصرية.

- كان مُحاضر بقسم السيناريو بالدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة السينما.

- قدم العديد من المسرحيات أبرزها: "الزعيم 1995، بودي جارد 1999 إلى 2002 ، ربنا يخلي جمعة 2003 إلى 2005، كحيون ربح المليون 2005 ، جزيرة القرع 1998، ولاد الذينة 2007، وهم الحب 2009 إلى 2010".

- شارك في العديد من المسلسلات، أبرزها: "الفيلم التلفزيوني الفرنسي (عجائب الدنيا السبع) 1996، إنتي مين يا حلوة 2000 أميرة في عابدين 2001، سهرة المراقب 2003، فوازير المشخصاتي 2003 ، الدم والنار 2004، قلبي يناديك 2004، فوازير عفاريت مراتي 2007، جدار القلب 2008، أغلي من حياتي 2010 ، كاريوكا رمضان 2012 ، العراف رمضان 2013 ، نظرية الجوافة رمضان 2013، المرافعة 2014 عمر الشيخ، محارب 2024".

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