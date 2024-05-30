أنغام وتامر عاشور يتألقان في احتفالية بالقاهرة الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أحيت الفنانة أنغام حفلًا غنائيًا بالقاهرة الجديدة أمس الأربعاء وشاركها الحفل الفنان تامر عاشور وسط حضور نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وغنا تامر عاشور باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الجمهور إلى جانب الفنانة أنغام التي اختتمت الحفل بوصلة طربية رومانسية وسط تفاعل الحضور الذين شاركوها الغناء.

ويعد الحفل هو الثاني بعد تعاون تامر عاشور وأنغام في حفل "حوار غنائي" الذي أقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض" مطلع العام الجاري بقيادة المايسترو هاني فرحات برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقام الثنائي بتقديم عدد من أغانيهما الشهيرة والتي تفاعل معها الحضور، إذ قدمت "أنغام" أغنية "حالة خاصة جدًا"، بينما وقع اختيار تامر عاشور على أغنية "من غير ما أحكيلك"، كما قام بغناء أغنية "خليني في حضنك" ووجهها لأنغام.

يذكر أن، أنغام تستعد للمشاركة في مهرجان موازين الموسيقي في المغرب وذلك يوم الجمعة 21 يونيو المقبل.

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