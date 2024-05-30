الصور الأولى من حفل زفاف ياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت النجمة ياسمين رئيس علي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها صورا من حفل زواجها على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، والذي شهد حضور الأقارب والأصدقاء.

ياسمين كانت احتفلت قبل أيام بليلة الحنة مع مجموعة من صديقاتها، دون الكشف عن تفاصيل ارتباطها.

وتزوجت ياسمين من أحمد عبدالعزيز وهو رجل أعمال مصري يعمل في قطاع التعدين والمقاولات.

وتنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها "الفستان الأبيض" قريباً بمشاركة أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، من إنتاج فيلم كلينك لمحمد حفظي. كما يعتبر أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل " جودر - ألف ليلة وليلة" الذي عرض في موسم رمضان وحققت ياسمين ردود فعل إيجابية بدور شهرزاد، والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.