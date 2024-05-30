فردوس عبد الحميد عن رفض والدها دخول الفن: "كان متأكد إني هفشل 100%"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حلت الفنانة فردوس عبد الحميد ضيفة في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2".

وتحدثت "فردوس" عن منح زوجها المخرج الكبير جائزة الدولة التقديرية جائزة "النيل" للفنون لعام 2024، وعن رفض والدها دخولها المجال الفني في البداية، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة الماضية، إلى جانب أسرار وكواليس عن حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن رفض والدها دخولها مجال الفن، قالت: "احنا كنا عائلة متوسطة ملهاش علاقة بالتمثيل والفن ومكنش يتوقع أبدا إني عندي الرغبة في ده من وأنا طالبة في المدرسة أو حتى في الجامعة، وفجأة كده أنا جيت بعد الثانوية العامة لقيت إعلان في الجرايد عن قبول دفعة جديدة لمعهد الفنون المسرحية، وكأنها كانت دقات القدر بالنسبة لي، وأنا مكنتش بمثل في المدرسة ولا عندي ميول تمثيلية ولا في دماغي الحكاية، وروحت لوالدي قلت له عاوزة أقدم في المعهد العالي للفنون المسرحية وكنت مقدمة في كلية تجارة وقتها ونجحت".

واستكملت: "لقيته بيبص لي باستغراب شديد وكان مخضوض شوية، وبعد تفكيره للحظات لقى أن عمري ما عملت ده وأني طبعا هفشل، وقالي روحي وهو متأكد 100% اني مش هتقبل، وكانت المفاجأة أنهم قبلوني على طول".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة فردوس عبد الحميد الفنية كان بمسلسل "الضاحك الباكي" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل وعرض عام 2022.

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