فردوس عبد الحميد تكشف السبب وراء عدم نجاح مسلسل "الضاحك الباكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حلت الفنانة فردوس عبد الحميد ضيفة في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" الذي يعرض على قناة "صدى البلد 2".

وتحدثت "فردوس" عن منح زوجها المخرج الكبير جائزة الدولة التقديرية، وعن رفض والدها دخولها المجال الفني في البداية، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة الماضية، وأسرار وكواليس عن حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن السبب وراء فشل مسلسل "الضاحك الباكي"، قالت: "عدم نجاح المسلسل ليس بسبب أخطاء تاريخية ولكن العمل الفني يحتاج لعدة عناصر أهمها هو الإنتاج، ولم يكن الإنتاج على مستوى العمل لأنه تاريخي ويحتاج لإنتاج ضخم لكي يليق بالعمل نفسه، فالخطأ الوحيد في المسلسل هو الإنتاج وكان هناك تقصير من حيث الملابس وتفاصيل كثيرة كان لابد من تواجدها".

وواجه مسلسل "الضاحك الباكي" العديد من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي منها مهاجمة كاتب العمل السيناريست محمد الغيطي إلى جانب الإشارة للعديد من المغالطات التاريخية.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة فردوس عبد الحميد الفنية كان بمسلسل "الضاحك الباكي" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل وعرض عام 2022.

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