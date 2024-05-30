شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عزت: سعيد بمشاركتي في "برغم القانون" بدور مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ياسر عزت لـ ”الخليج 365” عن مشاركته في مسلسل "برغم القانون" من بطولة هاني عادل وفرح يوسف، حيث قال: أشارك في المسلسل بدور جديد ومختلف تماماً عما قدمته من قبل وسعيد بتلك التجربة الجديدة، خاصة أنه أول تعاون يجمعني بالمخرج شادي عيد السلام والمؤلفة نجلاء الحديني، وكذلك مع شركة الإنتاج، وأكد عزت أنه دائماً حريص في اختيار أدواره على التنوع والاختلاف.

يذكر أن مسلسل برغم القانون إنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك فى بطولته هانى عادل، فرح يوسف، محمد القس، جورى بكر، ويواصل صناعه التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

الجدير بالذكر أن الفنان ياسر عزت شارك في مسلسل زينهم حيث قدم دور "حفني" وهو عامل في المشرحة، يحاول أن يجلب النقود بكل الطرق ويقوم بعمل بعض المصالح من خلال عمله في المشرحة، فحفني هو شخص مراوغ، وأقدم الدور بشكل كوميدي بالرغم من كون الشخصية شريرة".

ياسر عزت حصل علي أفضل ممثل بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة عن دوره في مسرحية " ستوكمان " من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح ، وكان العرض فكرته فلسفية بها الكثير من العمق فى الأفكار حول أحلام وطموحات وتطلعات الجنس البشرى، فهل يحقق الإنسان طموحه بطرق مشروعة أم يضر لطرق أخرى، وهو ما ينتج عنه صراع نفسي داخلي لدى كل إنسان يحمل طموحًا.