شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان الزفاف.. الصور الأولى لـ ياسمين رئيس وزوجها أحمد عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين رئيس علي حسابات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها صورا من حفل زواجها من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، والذي تم في حفل صغير وبسيط يجمع الأقارب والأصدقاء، وظهرت النجمة ياسمين رئيس بفستان من تصميم نور عزازي ومكياج ميرنا قزمان وشعر جوني وستايلست ندى حسام.

وحرصت الفنانة ميرهان حسين والفنانة دنيا سامي، والفنان كريم فهمي وزوجته، على حضور عقد قران الفنانة ياسمين رئيس، والمقام داخل القلعة.

واحتفلت الفنانة ياسمين رئيس بحنتها يوم الثلاثاء الماضى بحضور صديقاتها من الوسط الفني على رأسهن دينا الشربيني، صبا مبارك، نجلاء بدر، ميرهان حسين، دنيا سامي وآخريات، حيث انتشرت مجموعة من الصور التي تجمعها بهؤلاء الفنانات وظهرت ياسمين مرتدية فستان أبيض، دون الكشف عن مناسبة هذه الصور.

ياسمين رئيس استأنفت مؤخراً تصوير دورها في الجزء الثانى من مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة وذلك بعد عرض الجزء الأول من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، على أن يتم عرض الجزء الثانى في 15 حلقة أيضاً ولكن لم يتم حسم عرضه في رمضان 2025 أو في الأوف سيزون.

مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

وفى سياق آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهائها منة قبل عدة أشهر، حيث تقدم ياسمين بطولة الفيلم ويشاركها أسماء جلال وأحمد خالد صالح وميمى جمال وسلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف وإخراج جيلان علاء فى أولى تجاربها الاخراجية.



الفنانة ياسمين رئيس وزوجها