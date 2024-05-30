شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان روتردام للسينما العربية بحضور بشرى وهشام ماجد وباسل الخطيب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق حفل افتتاح الدورة الـ 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، في هولندا والذي يستمر حتى يوم 2 يونيو المقبل، وذلك بحضور النجم هشام ماجد والمخرج السوري باسل الخطيب، والنجمة بشرى عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندي المغربي المحجوب بنموسى، والمنتج المصري معتز عبدالوهاب والإعلامي العراقي د. ضياء صبحي والمخرجة الهولندية هستر افرمارس والمخرج المصري د.محمد غزالة وهو مدرس في قسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، وفاطمة التوالي رئيس مهرجان كازبلانكا، وحسن أبو العلا مدير مهرجان اسوان لسينما المرأة، واستقبلهم روش عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للسينما العربية.

ووقع اختيار إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي على الفنان أحمد حلمي من أجل تكريمه، تقديرا لما قدمه طوال مسيرته الفنية المميزة التي بدأت مع نهاية التسعينيات.

كما سيكرم مهرجان روتردام للفيلم العربي الفنان السوري الكبير دريد لحام، تقديرًا لمساهمته الفنية الكبيرة في عالم السينما العربية فدريد لحام، الذي يُعتبر أيقونة في الكوميديا العربية، قدم خلال مسيرته أعمالًا تناولت بعمق قضايا اجتماعية وسياسية معقدة من خلال عدسة فنية جريئة ومبتكرة.

ويعرض المهرجان فيلم دريد لحام "يومين"، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الطويلة وهو أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما، من بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب بمناسبة تكريمه والفيلم يتناول حالة عن العنف الأسري فى المجتمع السوري ويحكي قصة رجل يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، ما يدفع ابنته نغم وابنه صباح للهرب بعيدا عن المنزل. الفيلم من بطولة دريد لحام والأطفال شهد الزلق وجاد دباغ والممثلين حازم زيدان ونجاح مختار ورنا شميس.



فاطمة النوالي مدير مهرجان كازابلانكا



حسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان



على الكشوطى



هشام ماجد



الفنانة بشري



بشري