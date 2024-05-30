شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالته بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين جمهوره عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية من يومين، ودخل على إثرها أحد المستشفيات، قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله على كل حال، وحاليا أتواجد في المنزل بعد تعرضى لحالة هبوط في ضغط الدم، وأجريت بعض التحاليل بناء على أمر الطبيب".

وكرم مؤخرا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بمصر، اللبناني فريد بو سعيد نقيب الموسيقين اللبناني في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين في لبنان وأعضاء مجلس الإدارة بنقابة مصر.

وتفقد نقيب الموسيقيين بلبنان مقر النقابة وأعرب عن سعادته بالامتيازات والنجاح التي حققتها النقابة في الفترة الأخيرة.

واعتبر مصطفي كامل تكريم فريد بو سعيد في مصر هو رد الجميل، بعدما تم تكريم الأول في مقر نقابة المهن الموسيقية في لبنان في وقت سابق بحضور وليد توفيق.