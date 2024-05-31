شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية مسلسل مليحة "أصحاب الأرض" تشعل أجواء مهرجان روتردام بحفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مهرجان روتردام للسينما العربية على أن تكون الأغنيات الفلسطينية هي تيمة تنويهات وبروموهات المهرجان، حيث أشعلت أغنية مسلسل مليحة أصحاب الأرض والتي قدمتها أصالة الأجواء، خاصة أن العديد من جمهور المهرجان يرتدي الشال الفلسطيني دعما لأهل غزة.

ويقدم المهرجان يوما للسينما الفلسطينية، حيث يعرض فيلم "الأستاذ" الفلسطيني من إخراج فرح النابلسي، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة وفلسطين وقطر، والذي يعرض في برنامج يوم الفيلم الفلسطيني، كما يعرض الفيلم الفلسطيني التسجيلي "لد".

ويعرض مهرجان روتردام عددا من الأفلام من أغلب الدول العربية منها الفيلم التونسي "المابين" إخراج ندى المازني حفيظ، كما يشارك من مصر، فيلم "الصف الأخير"، بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي.

وكان المخرج باسل الخطيب تسلم درع تكريم النجم الكبير دريد لحام، في حفل افتتاح المهرجان، وذلك بسبب تعذر حضوره، ووجه باسل الخطيب الشكر لمهرجان روتردام، فيما قال إنه فلسطيني الأصل ويعيش في سوريا وولد في هولندا، موجها الشكر للمخرج العراقي الكبير قاسم حول والذي سلمه الجائزة.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الـ 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، في هولندا والذي يستمر حتى يوم 2 يونيو المقبل، وذلك بحضور النجم هشام ماجد والمخرج السوري باسل الخطيب، والنجمة بشرى عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندي المغربي المحجوب بنموسى، والمنتج المصري معتز عبد الوهاب والإعلامي العراقي د. ضياء صبحي والمخرجة الهولندية هستر افرمارس، والمخرج المصري د.محمد غزالة وهو مدرس في قسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، وحسن أبو العلا مدير مهرجان اسوان لسينما المرأة، واستقبلهم روش عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للسينما العربية.

ووقع اختيار إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي على الفنان أحمد حلمي من أجل تكريمه تقديرا لما قدمه طوال مسيرته الفنية المميزة التي بدأت مع نهاية التسعينيات.

ويعرض المهرجان فيلم دريد لحام "يومين"، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الطويلة وهو أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما، من بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب بمناسبة تكريمه، والفيلم يتناول حالة عن العنف الأسري في المجتمع السوري ويحكي قصة رجل يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، ما يدفع ابنته نغم وابنه صباح للهرب بعيدا عن المنزل. الفيلم من بطولة دريد لحام والأطفال شهد الزلق وجاد دباغ والممثلين حازم زيدان ونجاح مختار ورنا شميس.