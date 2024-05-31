شكرا لقرائتكم خبر عن دريد لحام فى رسالة مصورة لمهرجان روتردام: شكرا لتكريمى ولنشر الثقافة العربية فى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم الكبير دريد لحام الاعتذار من خلال رسالة مصورة لمهرجان روتردام للسينما العربية في هولندا، وذلك لعدم حضوره وتسلمه التكريم، مؤكداً أن ظروفه لم تسمح بالحضور.

فيما وجه الشكر للمهرجان على تكريمه وعلى جهود المهرجان في نشر الثقافة العربية في هولندا ودول المهجر، متمنياً أن ينال فيلمه الجديد "يومين" إعجاب جمهور المهرجان.

وكان المخرج باسل الخطيب تسلم درع تكريم النجم الكبير دريد لحام، وذلك بسبب تعذر حضوره، ووجه باسل الخطيب الشكر لمهرجان روتردام، فيما قال إنه فلسطيني الأصل ويعيش في سوريا وولد في هولندا، موجها الشكر للمخرج العراقي الكبير قاسم حول والذي سلمه الجائزة.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الـ 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، في هولندا والذي يستمر حتى يوم 2 يونيو المقبل، وذلك بحضور النجم هشام ماجد والمخرج السوري باسل الخطيب، والنجمة بشرى عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندي المغربي المحجوب بنموسى، والمنتج المصري معتز عبد الوهاب والإعلامي العراقي د. ضياء صبحي والمخرجة الهولندية هستر افرمارس، والمخرج المصري د.محمد غزالة وهو مدرس في قسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، وحسن أبو العلا مدير مهرجان اسوان لسينما المرأة، واستقبلهم روش عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للسينما العربية.

ووقع اختيار إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي على الفنان أحمد حلمي من أجل تكريمه تقديرا لما قدمه طوال مسيرته الفنية المميزة التي بدأت مع نهاية التسعينيات.

ويعرض المهرجان فيلم دريد لحام "يومين"، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الطويلة وهو أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما، من بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب بمناسبة تكريمه، والفيلم يتناول حالة عن العنف الأسري في المجتمع السوري ويحكي قصة رجل يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، ما يدفع ابنته نغم وابنه صباح للهرب بعيدا عن المنزل. الفيلم من بطولة دريد لحام والأطفال شهد الزلق وجاد دباغ والممثلين حازم زيدان ونجاح مختار ورنا شميس.