شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فؤاد يقدم مجموعة من أغانى موسيقار الأجيال فى حفل الخميس الأخير من كل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفل الخميس الأخير من كل شهر، حفل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الذي أقيم على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

وحضر الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية، ومحمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة وقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأحيا "حفل الخميس الأخير من كل شهر - حفل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب" المطرب طارق فؤاد والذي قام بغناء مجموعة من أغانى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وشارك في الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو مازن دراز. وأقيم هذا الحفل "حفل الخميس الأخير من كل شهر" بعد نجاح حفلات كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وحازت الحفلات نجاحا كبيرا وإقبالا جماهيريا منقطع النظير.



طارق فؤاد