شكرا لقرائتكم خبر عن روش عبد الفتاح: مهرجان روتردام يبنى جسر تواصل بين العالم العربى وهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال روش عبد الفتاح، مدير مهرجان روتردام للسينما العربية، خلال كلمته بحفل الافتتاح، إن المهرجان يبني جسرا بين العالم العربي وهولندا من خلال السينما، مؤكدا أنه لولا الرعاة وإيمان صناع السينما والفنانين بالمهرجان لما استطاع المهرجان أن يقترب من الربع قرن.

وأشار روش عبد الفتاح إلى أن المهرجان يبذل مجهودا في عملية البرمجة ويحاول تقديم أفلام فنية بمعايير المهرجانات وفي نفس الوقت الافلام الجماهيرية مثل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، موجها الشكر للنجم هشام ماجد والذي كان بين حضور حفل افتتاح المهرجان.

ويقدم المهرجان يوما للسينما الفلسطينية، حيث يعرض فيلم "الأستاذ" الفلسطيني من إخراج فرح النابلسي، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة وفلسطين وقطر والذي يعرض في برنامج يوم الفيلم الفلسطيني، كما يعرض الفيلم الفلسطيني التسجيلي لد.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الـ 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، في هولندا والذي يستمر حتى يوم 2 يونيو المقبل، وذلك بحضور النجم هشام ماجد والمخرج السوري باسل الخطيب، والنجمة بشرى عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندي المغربي المحجوب بنموسى، والمنتج المصري معتز عبد الوهاب والإعلامي العراقي د. ضياء صبحي والمخرجة الهولندية هستر افرمارس، والمخرج المصري د.محمد غزالة وهو مدرس في قسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، وحسن أبو العلا مدير مهرجان اسوان لسينما المرأة، واستقبلهم روش عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للسينما العربية.

ووقع اختيار إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي على الفنان أحمد حلمي من أجل تكريمه تقديرا لما قدمه طوال مسيرته الفنية المميزة التي بدأت مع نهاية التسعينيات.

ويعرض المهرجان فيلم دريد لحام "يومين"، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الطويلة وهو أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما، من بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب بمناسبة تكريمه، والفيلم يتناول حالة عن العنف الأسري في المجتمع السوري ويحكي قصة رجل يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، ما يدفع ابنته نغم وابنه صباح للهرب بعيدا عن المنزل. الفيلم من بطولة دريد لحام والأطفال شهد الزلق وجاد دباغ والممثلين حازم زيدان ونجاح مختار ورنا شميس.