شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تنعى والدة وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والتي رحلت عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة وزيرة الثقافة، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقام صلاة الجنازة غدًا الجمعة الموافق 31 مايو، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.



