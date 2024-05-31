شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمسرح ينعى والدة وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، وجميع العاملين بالمركز، نوال محمد أحمد والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويتقدمون بخالص التعازي لأسرة وزيرة الثقافة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن بمقابر طريق الفيوم.

وأعلنت الأسرة أنه سوف يتم تلقى العزاء يوم الأحد 2 يونيو، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.