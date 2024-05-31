تامر عبدالمنعم ينعى والدة وزيرة الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - نعى وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان تامر عبدالمنعم وفاة السيدة نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة.



وكانت والدة وزيرة الثقافة قد أصيبت بوعكة صحية ألمت بها توفت على إثرها أمس الخميس.



و أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن أسفه الشديد لهذا الخبر والذي حدث أثناء إقامة حفل الخميس الأخير من كل شهر - حفل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذي انتهى قل قليل على مسرح السامر بالعجوزة.



وتقدم الفنان تامر عبدالمنعم بخالص التعازي لمعالي الوزيرة وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون وكل نفس ذائقة الموت.

