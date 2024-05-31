حفلات صيف2024| نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب.. نجمات العرب في تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - يتجدد اللقاء مع الحفلات الغنائية لموسم الصيف من كل عام، ويجتمع خلاله مجموعة من نجوم الأغنية العربية والخليجية على أكبر مسارح عواصم العالم.

تفاصيل مشاركة شيرين عبد الوهاب ونانسي عجرم في حفلات تركيا الغنائية 2024

وتشهد تركيا تواجد أصوات نسائية مميزة خلال صيف 2024، وهم الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنانة نانسي عجرم على أكبر مسارح اسطنبول

موعد حفل شيرين عبد الوهاب في تركيا

يقام حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في 3 أغسطس وتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكترونية الخاصة بها.

موعد حفل نانسي عجرم في تركيا

أما حفل نانسي عجرم في 21 من يونيو على أحد سواحل العاصمة الكبرى، وتوافرت التذاكر عبر الموقع الإليكتروني.

كانت أحدث أغاني شيرين من خلال “الدهب”، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وتم حذفها حاليًا في ظل الخلافات القائمة بينها وبين شركة روتانا.

أغنية شيرين عبد الوهاب الدهب

أغنية الدهب من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع توما، واحتوت الأغنية على مفردات عامية تستخدم باستمرار في الحديث اليومي، وجاءت كلماتها كالآتي:"قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول أحنا أستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدّر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول أحنا أستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا".

أغنية نانسي عجرم تيجي ننبسط

وطرحت نانسي عجرم حديثًا أغنية “تيجي ننبسط”، التي سجلت أكثر من 58 مليون مشاهدة خلال 9 اشهر من طرحها، وتقول كلماتها “حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست هيست هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه آه نركنه على أي رفّ رف حبيبي ما تفكنا م الشكليات فُكنا حايقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا ليِه حاجة عندنا حبيبي تيجي نفتكس كلام حُب جديد يتِلمس غنوة نقولها لبعضنا فرحة تكون من قلبنا رقصة جديدة بتترقص بتترقص اه يا حبيبي تترقص تترقص هات ايدك فوق كتافي ونلفّ الدنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدّنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه انا سيبه نركنه على ايّ رفّ رف”