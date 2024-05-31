الأميرة الجوهرة بنت طلال تتوج مسيرتها الناجحة بغلاف مجلة ڤوغ العربية -صور

في إنجاز مميز، ظهرت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود على غلاف العدد الحديث لمجلة ڤوغ العربية لشهر يونيو 2024. وفي الصورة، ترتدي الأميرة الجوهرة البشت وخنجر والدها الراحل الأمير طلال، رمز عراقة وتاريخ آل سعود.

وتعد الأميرة الجوهرة رئيسة مجلس إدارة شركة “أطلال المجد القابضة”، حيث أسست العديد من المشاريع والمنصات الناجحة على مدار السنوات الماضية. ومن بين هذه المشاريع، مطعم “فايندنج سوشي” الذي أصبح أحد المطاعم المحلية الأكثر شعبية في المملكة. كما أطلقت الأميرة الجوهرة في عام 2011 منصة التجارة الإلكترونية “JMH Souk”، والتي ساهمت في دعم المصممين السعوديين وتعزيز منتجاتهم في السوق المحلي والعالمي.

يعكس ظهور الأميرة الجوهرة على غلاف ڤوغ العربية نجاحها الكبير في مسيرتها المهنية والريادية، وتأكيد دورها البارز في دعم وتطوير العديد من القطاعات الحيوية في المملكة. وتعد هذه المناسبة إضافة مهمة إلى سجل إنجازاتها المتميزة.