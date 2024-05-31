فردوس عبد الحميد عن تكريم زوجها بجائزة الدولة التقديرية: "كأني أنا اللي أخدت الجائزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حلت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد ضيفة في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" ويعرض على قناة "صدى البلد 2".

وتحدثت "فردوس" عن منح زوجها المخرج الكبير جائزة الدولة التقديرية في الفنون، وعن رفض والدها دخولها المجال الفني في البداية، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة الماضية، وأسرار وكواليس عن حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن تكريم زوجها المخرج الكبير محمد فاضل بجائزة "النيل" في الفنون لعام 2024، قالت: "حاجة جميلة جدا فرحنا ليها أوي، لأن ده تقدير وتقييم من الدولة، والحقيقة احنا طول عمرنا بنعمل الفن مع بعض وهي مسيرة واحدة، ولما هو ياخد جايزة كأن أنا اللي أخدتها، والحمد لله ده توافق في الحياة الشخصية والحياة العامة بيبقى شيء جميل جدًا".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة فردوس عبد الحميد الفنية كان بمسلسل "الضاحك الباكي" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل وعرض عام 2022.

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