فردوس عبد الحميد تنتقد اختيار منى زكي لتجسيد شخصية "كوكب الشرق" بفيلمها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حلت الفنانة فردوس عبد الحميد ضيفة في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" ويعرض على قناة "صدى البلد 2".

وتحدثت "فردوس" عن منح زوجها المخرج الكبير جائزة الدولة التقديرية، وعن رفض والدها دخولها المجال الفني في البداية، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة الماضية، وأسرار وكواليس عن حياتها الشخصية.

وعن رأيها في اختيار الفنانة منى زكي لتجسيد سيرة كوكب الشرق "أم كلثوم" بفيلمها السينمائي الجديد، قالت: "أنا شايفة إنها تجرب، وأنا شخصيًا حاسة إنها كممثلة مش التركيبة بتاعة أم كلثوم حتى جسمها ضعيف، وصوتها رقيق، وأم كلثوم كان لها طلة وحضور طاغي، ومنى زكي فنانة رائعة وعملت السنة اللي فاتت مسلسل تحت الوصاية، وكان في منتهى العظمة وهي كانت رائعة ومناسبة جدًا لهذا الدور".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة فردوس عبد الحميد الفنية كان بمسلسل "الضاحك الباكي" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل وعرض عام 2022.

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