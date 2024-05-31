الحلفاوي يتحدث عن أزمة لاعب الأهلي حسين الشحات: "أخطأ والشيبي بالغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، عن أزمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بعد الحكم عليه، اليوم الخميس، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه، إلى جانب حرمانه من عضوية أي نادي رياضي لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز المغربي "محمد الشيبي".

وأعاد "الحلفاي" نشر تساؤل أحد متابعيه حول حيثيات الحكم، وقال: "طبعًا لا تعليق على الأحكام، لكن يحق التعامل معها قانونيًا أيضا، خبراء الشئون القانونية في المجال الرياضي ماذا هم فاعلون فيما لحق بحسين الشحات يا قبطان؟".

ورد "الحلفاوي": "أولا دعنا نعترف أنه مهما كانت ملابسات الواقعة فإن الشحات أخطأ بالتعدي الجسدي وخاصة أنه كان علنيًا، الشيبي ومن وراءه أخطأوا بالتوجه للمحكمة الجنائية والمبالغة في محاولة النيل من اللاعب وناديه رافضين الصلح والتواصل لترضية مناسبة".

وأضاف: "جمهور الأهلي يجب أن يهدأ ويطمئن، الإدارة والفريق القانوني يسيرون بخطوات مدروسة بدقة والحكم اليوم هو مستند مطلوب للتحرك في اتجاه الفيفا ليلقى المتعنتون والمتقاعسون جزائهم بالتوازي مع التحرك الدولي (الاستئناف)".

وأنهي "الحلفاوي" تعليقه: "إن أيد الاستئناف الحكم بالغرامة فعلى الأهلي رفع العقوبة المالية عن الشحات حيث لا يعاقب عليها مرتين على نفس الخطأ، وإن تأييد الحكم بأكمله، فمعلش يا كابتن، مش هتترشح لمجلس الإدارة".

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