صورة جديدة لـ ياسمين رئيس بفستان زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة ياسمين رئيس وهي مرتدية فستان الزفاف قبل انطلاق حفل زواجها.

وظهر "ياسمين" وهي جالسة على كرسي تلتقط بعض الصور التذكارية لها.

وكانت "ياسمين" قد احتفلت قبل أيام بليلة الحنة مع مجموعة من صديقاتها دون الكشف عن تفاصيل ارتباطها.

ويعد زوج ياسمين رئيس الجديد هو رجل الأعمال أحمد عبد العزيز الذي يعمل في قطاع التعدين والمقاولات.

وكانت ياسمين قد انفصلت عن المخرج هادي الباجوري بعد زواج دام لسنوات بينهما.

وتنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها "الفستان الأبيض" قريباً بمشاركة أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، من إنتاج فيلم كلينك لمحمد حفظي.

كما يعتبر أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل " جودر - ألف ليلة وليلة" الذي عرض في موسم رمضان وحققت ياسمين ردود فعل إيجابية بدور شهرزاد، والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي.