بعد تصدرها التريند.. لماذا تم رفض زيارة ياسمين رئيس إلى فلسطين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X" نظرًا للاحتفال بزفافها الخميس على أحد رجال الأعمال في القلعة بحفل اقتصر على حضور عدد من نجوم الفن والأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وكشفت ياسمين رئيس في تصريحات سابقة عن كونها من أصول فلسطينية وبالتحديد من ناحية والدها الذي ولد في مدينة يافا.

وحلت "ياسمين" ضيفة ببرنامج "ع المسرح" تقديم منى عبد الوهاب ويعرض على قناة "الحياة"، وكشفت خلاله عن تفاصيل امتلاكها جواز سفر فلسطيني وعن منعها من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من مرة.

وعلقت "ياسمين": "فكرت أزور فلسطين بس مش من حقي، لأن أهلي طلعوا سنة 1948 وقت مذابح دير ياسين، ودول أول ناس محرومين من حق العودة وملفهم أكبر ملف في الأمم المتحدة المفروض أن احنا ملف اللاجئين ومش من حقي أرجع ومش من حقي أدخل البلد وحاولت أدخل بعد كده بالباسبور المصري منفعش برضه، وغالبًا هم عرفوا أن أصلي فلسطيني وتصريح الزيارة اترفض 3 مرات".

واستكملت ياسمين رئيس: "جات لي فرصة أني أعمل فيلم مع نجوى نجار المخرجة الفلسطينية، وكانت وقتها عاملة فيلم عيون الحرامية وعجبني جدًا لأنه كان متصور في الداخل واتفرجت على الفيلم في مهرجان القاهرة، ولما كلمتني وعرضت عليا الفيلم أنا وافقت على طول من غير ما أفكر، وعملت لي فعلا تجربة أداء ومشينا في كل حاجة والتصريح اترفض 3 مرات وقالت لي دي حاجة غريبة جدًا عادة مابتحصلش لأننا فنانين وبنعمل فيلم لكن غالبًا هم عرفوا أني أصلي فلسطيني وجابت ممثلة في الداخل والفيلم اتعمل واتعرض هنا في مهرجان القاهرة وكان ناجح جدًا، ويمكن دي من الحاجات القليلة اللي كان نفسي أعملها ومعملتهاش وزعلت عليها".

يذكر أن آخر مشاركات ياسمين رئيس كانت بمسلسلي "جودر" و"كامل العدد +1" وعرضا بموسم دراما رمضان 2024.

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