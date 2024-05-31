5 معلومات عن زوج الفنانة ياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ياسمين رئيس، مساء أمس الخميس، بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

وتعد هذه الزيجة الثانية لـ ياسمين رئيس بعد انفصالها عن المخرج هادي الباجوري بعد زواج دام لسنوات بينهما.

ونستعرض لكم معلومات عن زوج ياسمين رئيس في السطور التالية:

- رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

- يعمل في قطاع التعدين وإعادة تدوير المواد الصلبة والطاقة المتجددة.

- مدير عام بشركة البنيان العربي.

- يعشق الرياضة والجيم ومحب للصيد.

- يهوى رياضة سباقات السيارات.

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