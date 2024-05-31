شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج دواعي السفر: أمير عيد غير لي طريقة تفكيري في المسلسل بفكرة الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج محمد ناير، مؤلف ومخرج مسلسل دواعي السفر، أننا نحتاج تقديم دراما بشكل تنافسي، والمجتمع يحتاج نقل ذلك بمصداقية، موضحا أن فكرة مسلسل دواعي السفر مقصود منه أن فلسفة الرحيل والحياة عبارة عن ترانزيت قصير، وهناك مغزى من العلاقات المجمعة التي تتقابل في نادي الوحدة.

وأضاف محمد ناير، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، العلاقات في مسلسل دواعي السفر تدعو للتعاطف وأزاي بنؤثر في حياة بعض، وهذه كانت الفكرة، والديكور خرج بالشكل المطلوب، موضحا أن فلسلفة العمل لا تبنى من أول لحظة، وتبدأ من قصة القبطان إبراهيم الذي يعيش بعيد عن ابنته ويوهمها أنه عايش سعيد.

وأشار محمد ناير، إلى أن أمير عيد غير له طريقة تفكيره في مسلسل دواعي السفر، بطرحه فكرة رغبة الانتحار في المسلسل، وتوجه لفلسفة أخرى، مؤكدا أن أمير عيد لم يكن يريد التمثيل في البداية، ويرى أن كل حاجة لها وقتها، وهذا هو الوقت، قائلا: "صداقتي بأمير عيد ممتدة لأكثر من 20 سنة، ودواعي السفر يتناول فكرة الأثر الذي نتركه في الحياة".

