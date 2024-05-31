شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء منصور تقدم حفل ختام مهرجان نوادى المسرح في دورته الـ 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الزميلة شيماء منصور الصحفية باليوم السابع، حفل ختام الدورة 31 من مهرجان نوادي المسرح، الذي تقيمه الإدارة العامة للمسرح، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك غداً الجمعة على مسرح السامر في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية الفنان تامر عبد المنعم، ومدير إدارة المسرح الأستاذة سمر الوزير ووكيل الإدارة العامة للمسرح المدير السابق لنوادي المسرح شاذلي فرح، ورئيس المهرجان الفنان والمخرج محمد الطايع.

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة الـ 31 من مهرجان نوادي المسرح من كل من المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، ومقرر اللجنة المخرج محمد الطايع.

وشارك في مهرجان نوادي المسرح 24 عرضاً مسرحيا هم طقوس الإشارات والتحولات" وعرض" دراما الشحاتين"، وعرض" ثامن أيام الأسبوع" ،وعرض" هاللو فوبيا"، وعرض" ثم نبدأ في الرقص"، وعرض" ظلال"، وعرض" سوء تفاهم"، وكذلك عرض" تقاطع الكلمات"، وعرض" مرة واحد طار"، وعرض " الكلب النائم"، وعرض" الأيام المخمورة"، وعرض" بيت الحاجة"، وعرض" عائلة توت"، وعرض" الخروج عن النص" ،وعرض" لعبة النهاية" وعرض" سبع ليال" ،وعرض" مشعلو الحرائق"،وعرض" كلمات بلا معني"، وعرض" الجريمة والعقاب"، وعرض" آخر العرض"، وكذلك عرض" موسم الحرب والغناء"، وعرض" 303"، وعرض" 707" وعرض" خيط أحمر طويل".