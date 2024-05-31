شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم ينعى والدة الدكتورة نيڤين الكيلانى وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان تامر عبد المنعم، السيدة نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن جانبه، أعرب تامر عبد المنعم عن أسفه الشديد لهذا الخبر والذي حدث أثناء إقامة حفل الخميس الأخير من كل شهر، حفل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذى انتهى منذ قليل على مسرح السامر بالعجوزة.

وتقدم الفنان تامر عبد المنعم بخالص التعازي للوزيرة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد والدتها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن بمقابر طريق الفيوم.

وأعلنت الأسرة أنه سوف يتم تلقى العزاء يوم الأحد 2 يونيو، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.