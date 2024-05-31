شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبرى يتعاون مع الأوكرانية اتولوبوف في Attraction بالعربي ويطرحها قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم رامي صبري، لطرح أغنية عبارة عن ريمكس بالعربي تحمل اسم Attraction_ بالعربي، وذلك على طريقة الديو وهو أول تعاون له مع المطربة الأوكرانية اتولوبوف، مطلع شهر يونيو المقبل.

وانتهى الثنائي رامى صبري و الأوكرانية اتولوبوف من أعمال التصوير والمكساج الأيام الماضية والأغنية من كلمات: Andrii Belayev والشاعر تامر حسين، هندسه صوتية نادر سليمان، كمانجا محمد مدحت.

يذكر أن الأغنية Attraction الأساسية حققت أكثر من 300 مليون مشاهدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ويمثل Attraction _ بالعربي النسخة العربية منها.

وكان رامي صبري أصدر ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، من 12 أغنية، منها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.