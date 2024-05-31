تدهور جديد في علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك.. يعيشان منفصلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية أن علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك شهدت تدهوراً جديداً، وأن الثنائي الذي عقد قرانه في عام 2022، موجودان في “صفحتين مختلفتين تماماً في معظم الأوقات”، وأن “رحلة شهر العسل قد انتهت”.

وقال مصدر لمجلة Us Weekly إن لوبيز “أخذت لنفسها بعض المساحة” لتحديد ما إذا كانت العلاقة “مناسبة لكليهما”، أما أفليك “فلا يتفق مع أسلوب حياة جينيفر” ويشعر “بالإرهاق” بسبب الزواج.

وأضاف المصدر: “كلاهما يمارسان مهنة تتطلب غالباً أن يكونا بعيدين في مدن مختلفة”.

وكان مصدر مختلف قد ذكر لـ InTouch أن بن أفليك ترك بالفعل منزله، وأن اللوم لا يقع عليه، وأن الثنائي يتجهان نحو الانفصال و”لم يتمكنا من إنقاذ زواجهما” بعد أقل من عامين على ارتباطهما.

وزاد ظهور لوبيز من دون أفليك في المناسبات أخيراً، من انتشار التقارير التي تحدثت عن اتجاهما إلى الطلاق.