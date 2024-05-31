حذف رسالة الأمير هاري عن ميغان ماركل يثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر الأمير هاري حديث الإعلام الغربي مجدداً، بعد حذف رسالة من موقع العائلة المالكة، دافع من خلالها الأمير في عام 2016 عن حبيبته حينذاك ميغان ماركل (زوجته الحالية).

وكشفت مجلة “نيوزويك” أن آخر نشر للبيان كان في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) من عام 2023 الماضي، وأنه مُسح من الموقع قبل اليوم العاشر من الشهر نفسه.

وتضمن بيان الأمير هاري هجوماً على موجة الإساءة والمضايقات والتمييز الصريح والعنصرية ضد ماركل، بالإضافة إلى تعبيره عن خيبة أمله لعدم قدرته على حمايتها.

ولم يتم الكشف حتى الساعة عن سبب حذف الرسالة، لكن من المنطقي ارتباط السبب بخلافات الأمير مع أفراد أسرته الملكية.

وكان هاري قد أصدر البيان من خلال وزير الاتصالات البريطاني جيسون كناوف من قصر كنسينغتون في العاصمة لندن.

وفي سياق منفصل، من المتوقع حضور أفراد العائلة المالكة حفل زفاف صديق الأسرة المقرّب دوق وستمنستر السابع هيو غروسفينو الى أوليفيا هنسون في 7 حزيران (يونيو).

وأشارت تقارير إعلامية إلى رفض الأمير هاري حضور المناسبة، تجنباً لرؤية شقيقه الأكبر الأمير ويليام.