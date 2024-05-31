تيم حسن ودانييلا رحمة.. ثنائية مؤجلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بات على عشاق النجمَيْن: السوري تيم حسن، واللبنانية دانييلا رحمة، تأجيل حلمهم بمشاهدتهما يشكلان ثنائياً جديداً في الدراما العربية، بعد أن تبخرت أحلامهم بظهور الممثلين معاً في عمل قادم، وبات هذا الأمر مؤجلاً إلى أجل غير مسمى.

وبالعودة إلى أصل الحكاية، شكل انضمام بطلة مسلسل «للموت»، لشركة «الصباح إخوان»، هاجساً كبيراً لدى كل عشاق الفن الجميل، بمشاهدتها تشارك تيم عملاً درامياً قادماً، بعد أن باتت واحدةً من أبرز الممثلات المنضمات إلى الشركة، التي يعد الممثل السوري نجمها الأول بلا منازع.

بخّر الظهور الأخير – للمنتج اللبناني صادق الصباح، خلال ندوة الدراما العربية بين المحلية والعالمية، التي عقدت ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي – كل الآمال بوجود عمل يحمل في «تتره» اسم النجمَيْن: تيم ودانييلا، كبطلين له.

وأكد الصباح، خلال الندوة، عدم وجود أي مسلسل مشترك يجمعهما، مشيراً إلى أن كلاً منهما سيظهر بطلاً لعمل مختلف عن الآخر.

لكن بطل مسلسل «تاج» أجّل الأمر، ولم ينسفه تماماً؛ عندما أعلن أن الأمر مرهون بتوفر نص جيد، وظروف ملائمة، وأنه سيكون سعيداً بمشاركة دانييلا في أحد الأعمال، حال توافر هذين الشرطين.

ويوقن عدد كبير من الجمهور العربي الكبير أن بإمكان الممثلين أن يصنعا معاً عملاً مميزاً، يشكل علامة مهمة في الدراما العربية، لكنَّ عدداً منهم يستبعده لسبب واحد، هو اعتياد تيم حسن أن يكون البطل المطلق لأعماله، وألا يشاركه أحدٌ أدوار البطولة، فجميع أعماله خلال السنوات الأخيرة، كانت تتمحور حول شخصيته فقط، ولم تكن من الأعمال التي تقدم البطولات الجماعية.